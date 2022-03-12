"Бавария" не смогла победить "Хоффенхайм" в Бундеслиги

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"Бавария" не смогла победить "Хоффенхайм" в Бундеслиги

Фото: инстаграм "Хоффенхайма"\Автор неизвестен

В матче 26-го тура чемпионата Германии "Хоффенхайм" и "Бавария" сыграли вничью со счетом 1:1.

На 32-й минуте счет открыл Кристоф Баумгартнер, в концовке первого тайма равновесие восстановил Роберт Левандовски.

"Бавария", набрав 60 очков, лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. "Хоффенхайм" с 44 очками остался на пятой позиции.

"Хоффенхайм" - "Бавария" - 1:1 (1:1)
Голы: Баумгартнер, 32 - 1:0, Левандовски, 45+3 - 1:1

"Бавария": Нойер, Эрнандес, Зюле, Павар, Киммих, Мусиала (Забитцер, 81), Коман, Гнабри, Сане, Мюллер (Шупо-Мотинг, 81), Левандовски.

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