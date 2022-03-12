"Бавария" не смогла победить "Хоффенхайм" в Бундеслиги
Фото: инстаграм "Хоффенхайма"\Автор неизвестен
В матче 26-го тура чемпионата Германии "Хоффенхайм" и "Бавария" сыграли вничью со счетом 1:1.
На 32-й минуте счет открыл Кристоф Баумгартнер, в концовке первого тайма равновесие восстановил Роберт Левандовски.
"Бавария", набрав 60 очков, лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. "Хоффенхайм" с 44 очками остался на пятой позиции.
"Хоффенхайм" - "Бавария" - 1:1 (1:1)
Голы: Баумгартнер, 32 - 1:0, Левандовски, 45+3 - 1:1
"Бавария": Нойер, Эрнандес, Зюле, Павар, Киммих, Мусиала (Забитцер, 81), Коман, Гнабри, Сане, Мюллер (Шупо-Мотинг, 81), Левандовски.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20