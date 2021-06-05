"Бавария" не сможет позволить себе Сауля

Фото: инстаграм Сауля/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Bild Тоби Альтшаффль, полузащитник "Атлетико" Сауль Ньигес вряд ли продолжит карьеру в Бундеслиге.

В Испании ранее сообщали, что "Бавария" подпишет 26-летнего испанца за 80 миллионов евро.

Однако источника опровергает эту информацию. По его данным, Сауль не входит в список целей клуба.

Клуб не сможет потратить столько денег в данный момент. Кроме того, "Бавария" сейчас ищет правого защитника и вингера.

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