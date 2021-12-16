"Бавария" не сможет рассчитывать на шесть основных игроков в последнем матче в году
Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен
Мюнхенская "Бавария" не сможет рассчитывать на 6 основных футболистов в последнем матче 2021 года против "Вольфсбурга", сообщает iMiaSanMia.
По информации источника, игру пропустят Йозуа Киммих, Эрик Шупо-Мотинг из-за коронавируса, Леон Горецка из-за проблем с сухожилием, Корентин Толиссо из-за мышечного повреждения, Кингсли Коман по причине растяжения бедра и Йосип Станишич до сих пор восстанавливается от разрыва мышцы.
Игра между "Баварией" и "Вольфсбургом" состоится 17 декабря. Начало встречи запланировано на 22.30 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20