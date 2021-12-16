"Бавария" не сможет рассчитывать на шесть основных игроков в последнем матче в году

Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" не сможет рассчитывать на 6 основных футболистов в последнем матче 2021 года против "Вольфсбурга", сообщает iMiaSanMia.

По информации источника, игру пропустят Йозуа Киммих, Эрик Шупо-Мотинг из-за коронавируса, Леон Горецка из-за проблем с сухожилием, Корентин Толиссо из-за мышечного повреждения, Кингсли Коман по причине растяжения бедра и Йосип Станишич до сих пор восстанавливается от разрыва мышцы.

Игра между "Баварией" и "Вольфсбургом" состоится 17 декабря. Начало встречи запланировано на 22.30 (мск).

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