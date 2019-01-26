"Бавария" не собирается отпускать своего полузащитника в ПСЖ

Ранее сообщалось, что ПСЖ интересуется хавбеком "Баварии" Ренату Санчешем.

Однако наставник мюнхенского клуба Нико Ковач дал понять, что рассчитывает на игрока во второй половине сезона и назвал этот трансфер невозможным.

В текущем сезоне Санчеш провел 16 матчей, в которых отметился одним голом и двумя ассистами.

Напомним, что ПСЖ испытывает проблемы в средней линии, так как Верратти восстанавливается от травмы, а Рабьо был переведен в дубль за отказ продлить контракт с клубом.

Читайте также: Паредес сделал еще один шаг к ПСЖ. | http://soccernews.ru