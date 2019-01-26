"Бавария" не собирается отпускать своего полузащитника в ПСЖ
Ранее сообщалось, что ПСЖ интересуется хавбеком "Баварии" Ренату Санчешем.
Однако наставник мюнхенского клуба Нико Ковач дал понять, что рассчитывает на игрока во второй половине сезона и назвал этот трансфер невозможным.
В текущем сезоне Санчеш провел 16 матчей, в которых отметился одним голом и двумя ассистами.
Напомним, что ПСЖ испытывает проблемы в средней линии, так как Верратти восстанавливается от травмы, а Рабьо был переведен в дубль за отказ продлить контракт с клубом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|18
|45
|2
|Бавария Мюнхен
|18
|39
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|18
|36
|4
|РБ Лейпциг
|18
|31
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|18
|30
|6
|Вольфсбург
|18
|28
|7
|Герта
|19
|28
|8
|Хоффенхайм
|18
|25
|9
|Вердер Бремен
|18
|25
|10
|Байер Леверкузен
|18
|24
|11
|Майнц 05
|18
|24
|12
|Шальке
|19
|22
|13
|Фрайбург
|18
|21
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|18
|21
|15
|Аугсбург
|18
|15
|16
|Штутгарт
|18
|14
|17
|Ганновер 96
|18
|11
|18
|ФК Нюрнберг
|18
|11