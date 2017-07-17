"Бавария" не собирается подписывать Алексиса Санчеса

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что мюнхенский клуб уже утратил интерес к форварду "Арсенала" Алексису Санчесу.

"Мы больше не вовлечены в эту ситуацию" - цитирует Румменигге Bild.

Напомним, что контракт Санчеса с "Арсеналом" истекает летом 2018 года.

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