"Бавария" не сумела договориться по трансферу Хакими

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"Бавария" не сумела договориться по трансферу Хакими
Марокканский защитник мадридского "Реала" Ашраф Хакими не перейдет в "Баварию", сообщает Kicker.

По сведениям издания, мюнхенский клуб не имеет шансов приобрести футболиста. Хакими либо вернется в "Реал", либо его трансфер выкупит дортмундская "Боруссия", за которую он в данный момент выступает на правах аренды.

В нынешнем сезоне 21-летний Хакими провел за "Боруссию" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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