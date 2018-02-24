"Бавария" не сумела побить клубный рекорд по числу побед подряд

В рамках 24-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" дома сыграла вничью с "Гертой".

Таким образом, подопечные Юппа Хайнкеса не сумели побить клубный рекорд по числу побед подряд.

Напомним, что в 1980 году "Бавария" побеждала в 14 играх кряду и спустя 38 лет повторила это достижение, но превзойти не смогла.

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