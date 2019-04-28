"Бавария" не воспользовалась ошибкой "Боруссии" и потеряла очки в матче с "Нюрнбергом"
В рамках 31-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" сыграла вничью с "Нюрнбергом".
"Бавария" продолжает лидировать в чемпионате, опережая дортмундскую "Боруссию" на два очка.
"Нюрнберг" - "Бавария" 1:1
Голы: Матеус Перейра, 48 - 1:0, Гнабри, 75 - 1:1
"Нюрнберг": Матения, Эвертон, Мюль, Ляйбольд, Бауэр (Иличевич, 88), Эррас, Левен (Марграйттер, 82), Керк, Беренс, Матеус Перейра, Исхак (Тилльманн, 72).
"Бавария": Ульрайх, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Алькантара, Горетцка, Коман, Мартинес (Хамес, 57; Дэвис, 72), Левандовски, Мюллер (Гнабри, 46).
Предупреждения: Эвертон (68), Дэвис (90), Зюле (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|30
|70
|2
|Боруссия Дортмунд
|31
|69
|3
|РБ Лейпциг
|31
|64
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|31
|54
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|31
|51
|6
|Байер Леверкузен
|31
|51
|7
|Хоффенхайм
|31
|50
|8
|Вольфсбург
|31
|49
|9
|Вердер Бремен
|31
|46
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|31
|40
|11
|Герта
|31
|37
|12
|Майнц 05
|31
|36
|13
|Фрайбург
|31
|32
|14
|Аугсбург
|31
|31
|15
|Шальке
|31
|30
|16
|Штутгарт
|31
|24
|17
|ФК Нюрнберг
|30
|18
|18
|Ганновер 96
|31
|18