"Бавария" не воспользовалась ошибкой "Боруссии" и потеряла очки в матче с "Нюрнбергом"

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"Бавария" не воспользовалась ошибкой "Боруссии" и потеряла очки в матче с "Нюрнбергом"

В рамках 31-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" сыграла вничью с "Нюрнбергом".

"Бавария" продолжает лидировать в чемпионате, опережая дортмундскую "Боруссию" на два очка.

"Нюрнберг" - "Бавария" 1:1

Голы: Матеус Перейра, 48 - 1:0, Гнабри, 75 - 1:1

"Нюрнберг": Матения, Эвертон, Мюль, Ляйбольд, Бауэр (Иличевич, 88), Эррас, Левен (Марграйттер, 82), Керк, Беренс, Матеус Перейра, Исхак (Тилльманн, 72).

"Бавария": Ульрайх, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Алькантара, Горетцка, Коман, Мартинес (Хамес, 57; Дэвис, 72), Левандовски, Мюллер (Гнабри, 46).

Предупреждения: Эвертон (68), Дэвис (90), Зюле (90).  

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 31 69
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 31 64
4 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 31 54
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 31 51
6 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 31 51
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 31 50
8 Вольфсбург Вольфсбург 31 49
9 Вердер Бремен Вердер Бремен 31 46
10 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 31 40
11 Герта Герта 31 37
12 Майнц 05 Майнц 05 31 36
13 Фрайбург Фрайбург 31 32
14 Аугсбург Аугсбург 31 31
15 Шальке Шальке 31 30
16 Штутгарт Штутгарт 31 24
17 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 30 18
18 Ганновер 96 Ганновер 96 31 18
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