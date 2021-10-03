"Бавария" неожиданно проиграла "Айнтрахту"

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"Бавария" неожиданно проиграла "Айнтрахту"

Фото: инстаграм "Айнтрахта"/Автор неизвестен

В матче 7-го тура чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" на своем поле проиграла франкфуртскому "Айнтрахту" со счетом 1:2.

Победу гостям принесли голы Мартина Хинтереггера и Филипа Костича. У хозяев отличился Леон Горетцка.

"Айнтрахт", набрав восемь очков, вышел на 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги. "Бавария" с 16 очками осталась на первой позиции.

"Бавария" Мюнхен – "Айнтрахт" Франкфурт - 1:2 (1:1)
Голы: Горетцка, 29 - 1:0, Хинтереггер, 32 - 1:1, Костич, 83 - 1:2

"Бавария": Нойер, Зюле (Забитцер, 75), Эрнандес, Упамекано, Дэвис, Горетцка, Киммих, Мюллер, Левандовски, Гнабри (Мусиала, 70), Сане (Шупо-Мотинг, 81).

"Айнтрахт": Трапп, Туре (да Кошта, 61), Хинтереггер, Ильзанкер, Тута (Хрустич, 84), Чендлер, Соу, Якич, Костич, Линдстрем (Хеуге, 61), Борре (Ламмерс, 78).

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
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