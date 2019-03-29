"Бавария" обходит "Барселону" в борьбе за де Лигта

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"Бавария" обходит "Барселону" в борьбе за де Лигта

"Бавария" пытается перехватить защитника "Аякса" Маттейса де Лигта у "Барселоны".

Как сообщает Sport.es, немецкий клуб сделал предложение по игроку, которое существенно превосходит предложение каталонцев. Вступить в борьбу за голландца также может "Ювентус".

Напомним, ранее 19-летний игрок заявлял, что хочет продолжить карьеру только в "Барселоне".

Соглашение де Лигта с "Аяксом" рассчитано до 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

В этом сезоне де Лигт провел 42 игры, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

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