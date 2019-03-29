"Бавария" обходит "Барселону" в борьбе за де Лигта
"Бавария" пытается перехватить защитника "Аякса" Маттейса де Лигта у "Барселоны".
Как сообщает Sport.es, немецкий клуб сделал предложение по игроку, которое существенно превосходит предложение каталонцев. Вступить в борьбу за голландца также может "Ювентус".
Напомним, ранее 19-летний игрок заявлял, что хочет продолжить карьеру только в "Барселоне".
Соглашение де Лигта с "Аяксом" рассчитано до 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.
В этом сезоне де Лигт провел 42 игры, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
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|Айнтрахт Франкфурт
|26
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|Байер Леверкузен
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|Вольфсбург
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|Вердер Бремен
|26
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|9
|Хоффенхайм
|26
|38
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|Герта
|26
|35
|11
|Фрайбург
|26
|31
|12
|Фортуна Дюссельдорф
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|Майнц 05
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|Аугсбург
|26
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|Шальке
|26
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|Штутгарт
|26
|20
|17
|Ганновер 96
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|ФК Нюрнберг
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