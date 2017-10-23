"Бавария" обнародовала сообщение по травме Мюллера

Мюнхенская "Бавария" обнародовала официальное сообщение по травме своего форварда Томаса Мюллера.

"В матче прошлого тура Бундеслиги против "Гамбурга" (1:0) Томас Мюллер получил травму. Впоследствии у него был диагностирован разрыв мышечного волокна в верхней поверхности бедра. Таким образом 25-й номер выбыл приблизительно на три недели", - сказано в заявлении клуба.

Таким образом, Мюллер пропустит важные матчи чемпионата против "РБ Лейпциг" и дортмундской "Боруссии", а также игру Лиги Чемпионов с шотландским "Селтиком".

Напомним, Мюллер отдал 100-ю голевую передачу в Бундеслиге. | soccernews.ru