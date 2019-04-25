"Бавария" обновила свой же рекорд в Кубке Германии
В рамках 1/2 финала Кубка Германии "Бавария" на выезде взяла верх над "Вердером" со счётом 3:2.
Таким образом, мюнхенская команда в 23-й раз в истории пробилась в финал этого турнира.
Как сообщает Gracenote Live, это новый рекорд Кубка. "Бавария" улучшила своё же достижение, установленное сезоном ранее.
Напомним, что "Рекордмастер" 18 раз становился обладателем данного трофея, что также является рекордом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|30
|70
|2
|Боруссия Дортмунд
|30
|69
|3
|РБ Лейпциг
|30
|61
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|30
|53
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|30
|51
|6
|Хоффенхайм
|30
|50
|7
|Байер Леверкузен
|30
|48
|8
|Вердер Бремен
|30
|46
|9
|Вольфсбург
|30
|46
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|30
|37
|11
|Герта
|30
|36
|12
|Майнц 05
|30
|36
|13
|Фрайбург
|30
|32
|14
|Аугсбург
|30
|31
|15
|Шальке
|30
|27
|16
|Штутгарт
|30
|21
|17
|ФК Нюрнберг
|30
|18
|18
|Ганновер 96
|30
|15