"Бавария" объявила имя главного тренера

Новым главным тренером "Баварии" официально назначен Ханс-Дитер Флик, сообщает официальный сайт клуба.

Руководство мюнхенского клуба утвердило Флика на посту наставника команды. Ранее он работал в должности исполняющего обязанности главного тренера после отставки Нико Ковача.

54-летний Флик с 1996 по 2005 годы возглавлял "Бамменталь" и "Хоффенхайм". Затем он работал ассистентом главного тренера, спортивным директором, а также управляющим директором.

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