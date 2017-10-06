"Бавария" объявила о назначении Хайнкеса

"Бавария" на своём официальном сайте объявила о назначении на пост главного тренера команды Юппа Хайнкеса.

Контракт между 72-летним специалистом и мюнхенским клубом рассчитан до конца сезона 2017/18.

Хайнкес, который возглавил "Баварию" в четвёртый раз в карьере, приступит к своим обязанностям в понедельник, 9 октября.

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