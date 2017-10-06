"Бавария" объявила о назначении Хайнкеса

Теги бавария мюнхенюпп хайнкес

"Бавария" объявила о назначении Хайнкеса

"Бавария" на своём официальном сайте объявила о назначении на пост главного тренера команды Юппа Хайнкеса.

Контракт между 72-летним специалистом и мюнхенским клубом рассчитан до конца сезона 2017/18.

Хайнкес, который возглавил "Баварию" в четвёртый раз в карьере, приступит к своим обязанностям в понедельник, 9 октября.

Также читайте: Боатенг: "Хайнкес – это лучшее решение для "Баварии". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Победить сильнейших: сборная Боснии принимает бельгийцев

Победить сильнейших: сборная Боснии принимает бельгийцев

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 7 19
2 Бавария Мюнхен 7 14
3 Хоффенхайм 7 14
4 Ганновер 96 7 12
5 Аугсбург 7 11
6 Боруссия Менхенгладбах 7 11
7 РБ Лейпциг 6 10
8 Айнтрахт Франкфурт 7 10
9 Шальке 7 10
10 Герта 7 9
11 Байер Леверкузен 7 8
12 Вольфсбург 7 7
13 Майнц 05 7 7
14 Штутгарт 7 7
15 Фрайбург 7 7
16 Гамбург 7 7
17 Вердер Бремен 7 4
18 Кельн 6 1
Полная таблица

топ-5 тегов