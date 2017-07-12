"Бавария" объявила о переходе Хамеса

Колумбийский полузащитник "Реала" Хамес Родригес перешел в "Баварию", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с немецким клубом. Напомним, что "Бавария" арендовала хавбека на два года за 15 миллионов евро. В 2019 году мюнхенцы, по разной информации, будут иметь право на выкуп трансфера игрока за сумму от 40 до 60 миллионов евро.

26-летний Родригес выступал за "Реал" с 2014 года, провел за клуб 110 матчей и забил 36 голов. Ранее играл за "Энвигадо", "Банфилд", "Порту" и "Монако". За сборную Колумбии сыграл 55 матчей и забил 20 мячей. Трехкратный чемпион Португалии, чемпион Аргентины, чемпион Испании, обладатель Кубка Португалии, трехкратный обладатель Суперкубка Португалии, двукратный победитель Лиги чемпионов, двукратный обладатель Суперкубка УЕФА, победитель Лиги Европы, двукратный победитель клубного чемпионата мира. Ориентировочная стоимость игрока составляет 50 миллионов евро.

Не пропустите: Хамес: "Я горжусь тем, что три года носил форму "Реала". | http://soccernews.ru