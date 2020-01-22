"Бавария" объявила о переходе хавбека "Аякса"

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"Бавария" объявила о переходе хавбека "Аякса"
Полузащитник "Аякса" Николас-Геррит Кюн перешел в "Баварию", сообщает официальный сайт немецкого клуба.

"Бавария" арендовала футболиста до окончания сезона-2019/2020. Хавбек будет играть за вторую команду мюнхенского клуба.

20-летний Кюн является воспитанником "Аякса". В нынешнем сезоне он провел 17 матчей за вторую команду, забил три гола и отдал две результативные передачи. Сыграл два матча за юношескую сборную Германии и отметился одним забитым мячом.

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