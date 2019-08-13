"Бавария" объявила о переходе Перишича

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"Бавария" объявила о переходе Перишича

Вингер миланского "Интера" Иван Перишич стал игроком "Баварии", сообщает официальный сайт клуба.

Детали сделки не разглашаются. Ранее утверждалось, что "ротен" арендуют хорвата на один год за 5 миллионов евро с опцией выкупа за 20 миллионов.

30-летний Перишич выступал за "Интер" с 2015 года, сыграл 163 матча, забил 40 голов и сделал 37 ассистов. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

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