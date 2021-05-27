"Бавария" объявила о переходе защитника "Рединга"

Фото сайт "Баварии"

Левый защитник "Рединга" Омар Ричардс официально стал игроком мюнхенской "Баварии".

23-летний англичанин присоединился к "ротен" на правах свободного агента и заключил контракт до 2025 года.

За "Баварию" фулбек, чья рыночная стоимость оценивается в 5 миллионов евро, будет выступать под третьим номером.

Ричардс является воспитанником "Рединга", за первую команду сыграл 104 матча и забил 3 гола.

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