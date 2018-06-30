"Бавария" объявила о подписании контракта с 17-летним нападающим

"Бавария" на своём официальном сайте объявила о подписании контракта с нападающим Оливером Батистой Майером.

17-летний футболист, который находится в структуре мюнхенского клуба с 2016 года, заключил долгосрочное соглашение.

"Я всегда мечтал об этом. Я сделаю всё, чтобы стать здесь профессиональным футболистом. Я очень счастлив здесь и надеюсь как можно быстрее совершить прыжок в основную команду" - сказал Майер.

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