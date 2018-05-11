"Бавария" объявила о подписании контракта с Эвиной

Теги бавария мюнхен

"Бавария" объявила о подписании контракта с Эвиной

"Бавария" на своём официальном сайте объявила о подписании профессионального контракта с форвардом Франком Эвиной.

17-летний камерунец заключил с мюнхенским клубом соглашение до лета 2021 года.

Отметим, что Эвина находится в структуре "Баварии" с 2013 года, в его активе 2 матча в составе основной команды.

Не пропустите: "Бавария" объявила о продлении контрактов с Роббеном и Рафиньей. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Хетафе" примет "Атлетико" на "Колисео Алфонсо Перес"

"Хетафе" примет "Атлетико" на "Колисео Алфонсо Перес"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 33 84
2 Шальке 33 60
3 Боруссия Дортмунд 33 55
4 Хоффенхайм 33 52
5 Байер Леверкузен 33 52
6 РБ Лейпциг 33 50
7 Айнтрахт Франкфурт 33 49
8 Штутгарт 33 48
9 Боруссия Менхенгладбах 33 47
10 Герта 33 43
11 Аугсбург 33 41
12 Вердер Бремен 33 39
13 Ганновер 96 33 39
14 Майнц 05 33 36
15 Фрайбург 33 33
16 Вольфсбург 33 30
17 Гамбург 33 28
18 Кельн 33 22
Полная таблица

топ-5 тегов