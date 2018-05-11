"Бавария" объявила о подписании контракта с Эвиной

"Бавария" на своём официальном сайте объявила о подписании профессионального контракта с форвардом Франком Эвиной.

17-летний камерунец заключил с мюнхенским клубом соглашение до лета 2021 года.

Отметим, что Эвина находится в структуре "Баварии" с 2013 года, в его активе 2 матча в составе основной команды.

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