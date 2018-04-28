"Бавария" объявила о подписании контракта с Майем

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"Бавария" объявила о подписании контракта с Майем

"Бавария" на своём официальном сайте объявила о подписании профессионального контракта с защитником Ларсом Лукасом Майем.

18-летний немец заключил с мюнхенским клубом соглашение до лета 2021 года.

Отметим, что неделю назад Май дебютировал за основную команду "Баварии" в матче с "Ганновером".

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