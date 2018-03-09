"Бавария" объявила о продлении контракта с Киммихом



Защитник Джошуа Киммих подписал новый контракт с "Баварией", сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2023 года.

23-летний Киммих выступает за "Баварию" с 2015 года, провел за клуб 109 матчей и забил 13 голов. Ранее играл за "РБ Лейпциг". За сборную Германии сыграл 25 матчей и забил 3 гола. Двукратный чемпион Германии, обладатель Кубка Германии, двукратный обладатель Суперкубка Германии, обладатель Кубка Конфедераций. Ориентировочная стоимость игрока составляет 40 миллионов евро.

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