"Бавария" объявила о продлении контракта с Киммихом

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"Бавария" объявила о продлении контракта с Киммихом

Фото сайт "Баварии"

Полузащитник Йозуа Киммих заключил новое соглашение с "Баварией", сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

Контракт между сторонами продлён до 30 июня 2025 года.

26-летний Киммих выступает за "Баварию" с 2015 года, сыграл 264 матча, забил 30 голов и сделал 73 ассиста.

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