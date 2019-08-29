"Бавария" объявила о продлении контракта с Левандовски

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"Бавария" объявила о продлении контракта с Левандовски

Мюнхенская "Бавария" продлила контракт с польским нападающим Робертом Левандовски, сообщает официальный сайт клуба.

Стороны заключили новое соглашение, которое будет действовать до лета 2023 года.

"Бавария" является моим домом. Я со своей семью живу в Мюнхене. Я верю, что мы многого добьемся в ближайшие годы. "Бавария" входит в тройку лучших клубов в мире и я горжусь, что являюсь ее частью", - заявил форвард.

31-летний Левандовски выступает за "Баварию" с 2014 года. Всего он провел за мюнхенский клуб 246 матчей во всех турнирах, в которых забил 197 голов и отдал 47 результативных передач. Ранее играл за "Дельту", "Легию", "Знич", "Лех" и дортмундскую "Боруссию". За сборную Польши сыграл 106 матчей и забил 57 мячей. Семикратный чемпион Германии, чемпион Польши, трехкратный обладатель Кубка Германии, обладатель Кубка Польши, четырехкратный обладатель Суперкубка Германии, обладатель Суперкубка Польши. 

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