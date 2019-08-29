"Бавария" объявила о продлении контракта с Левандовски
Мюнхенская "Бавария" продлила контракт с польским нападающим Робертом Левандовски, сообщает официальный сайт клуба.
Стороны заключили новое соглашение, которое будет действовать до лета 2023 года.
"Бавария" является моим домом. Я со своей семью живу в Мюнхене. Я верю, что мы многого добьемся в ближайшие годы. "Бавария" входит в тройку лучших клубов в мире и я горжусь, что являюсь ее частью", - заявил форвард.
31-летний Левандовски выступает за "Баварию" с 2014 года. Всего он провел за мюнхенский клуб 246 матчей во всех турнирах, в которых забил 197 голов и отдал 47 результативных передач. Ранее играл за "Дельту", "Легию", "Знич", "Лех" и дортмундскую "Боруссию". За сборную Польши сыграл 106 матчей и забил 57 мячей. Семикратный чемпион Германии, чемпион Польши, трехкратный обладатель Кубка Германии, обладатель Кубка Польши, четырехкратный обладатель Суперкубка Германии, обладатель Суперкубка Польши.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|2
|6
|2
|Фрайбург
|2
|6
|3
|РБ Лейпциг
|2
|6
|4
|Вольфсбург
|2
|6
|5
|Байер Леверкузен
|2
|6
|6
|Бавария Мюнхен
|2
|4
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|2
|4
|8
|Фортуна Дюссельдорф
|2
|3
|9
|Хоффенхайм
|2
|3
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|2
|3
|11
|Герта
|2
|1
|12
|Шальке
|2
|1
|13
|Аугсбург
|2
|1
|14
|Унион Берлин
|2
|1
|15
|Падерборн
|2
|0
|16
|Вердер Бремен
|2
|0
|17
|Кельн
|2
|0
|18
|Майнц 05
|2
|0