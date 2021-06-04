"Бавария" объявила о продлении контракта с Шупо-Мотингом

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"Бавария" объявила о продлении контракта с Шупо-Мотингом

Фото сайт "Баварии"

Форвард "Баварии" Эрик Максим Шупо-Мотинг, чей контракт истекал 30 июня, продолжит выступать за мюнхенский клуб.

Пресс-служба "ротен" сообщила, что камерунец подписал новое соглашение, рассчитанное до лета 2023 года.

Напомним, что Шупо-Мотинг стал игроком "Баварии" прошлой осенью. Он перешёл в немецкую команду из ПСЖ на правах свободного агента.

За неполный сезон нападающий сыграл 32 матча, в которых забил 9 голов и сделал 1 ассист.

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