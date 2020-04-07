"Бавария" объявила о продлении контракта с Томасом Мюллером

Нападающий Томас Мюллер заключил новый контракт с "Баварией", сообщает официальный твиттер мюнхенского клуба.

Стороны продлили соглашение до лета 2023 года. Предыдущий договор истекал по окончании сезона 2020/21.

30-летний Мюллер является воспитанником "Баварии", за основу "ротен" он дебютировал в августе 2007 года.

С тех пор звёздный форвард провёл 521 матч, забил 195 голов и сделал 186 ассистов.

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