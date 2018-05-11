"Бавария" объявила о продлении контрактов с Роббеном и Рафиньей

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"Бавария" объявила о продлении контрактов с Роббеном и Рафиньей

"Бавария" на своём официальном сайте объявила о продлении контрактов с вингером Арьеном Роббеном и защитником Рафиньей.

Мюнхенский клуб в течение ближайших дней заключит с голландцем и бразильцем соглашения до лета 2019 года.

34-летний Роббен выступает за "Баварию" с 2009 года, сыграл 290 матчей, забил 138 голов и сделал 99 результативных передач.

32-летний Рафинья выступает за "Баварию" с 2011 года, сыграл 239 матчей, забил 5 голов и сделал 27 результативных передач.

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комментарии
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138+99 в 290 матчах. нехерово так для флангового игрока. Талант есть талант. И травмы ему нипочем. Красавец

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