"Бавария" объявила о шестом летнем трансфере
Французский полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Микаэль Кюизанс перешел в "Баварию", сообщает официальный сайт клуба.
Мюнхенский клуб приобрел футболиста за 12 миллионов евро. Хавбек подписал контракт с клубом до лета 2024 года.
20-летний Кюизанс является воспитанником "Нанси". За "Боруссию" он выступал с лета 2017 года. Всего хавбек провел за клуб из Гладбаха 39 матчей и отдал три результативные передачи.
Кюизанс стал уже шестым трансфером "Баварии" этим летом. Ранее мюнхенцы подписал Лукаса Эрнандеса (80 миллионов евро), Бенжамена Павара (35 млн), Филиппе Коутиньо (8,5 млн, аренда), Ивана Перишича (5 млн, аренда) и Янна-Фите Арпа (3 млн).
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|Байер Леверкузен
|1
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|Вольфсбург
|1
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|6
|Герта
|1
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|Бавария Мюнхен
|1
|1
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|1
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|Шальке
|1
|1
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|0
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|Хоффенхайм
|0
|0
|12
|РБ Лейпциг
|0
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|Унион Берлин
|0
|0
|14
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|Кельн
|1
|0
|16
|Вердер Бремен
|1
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|1
|0
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|1
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