"Бавария" объявила о трансфере 17-летнего канадца

Форвард "Ванкувер Уайткепс" Альфонсо Дэвис стал игроком "Баварии".

Как сообщает официальный сайт клуба, 17-летний канадец поставил подпись по пятилетним контрактом.

Дэвис в свои 17 лет уже успел провести несколько игр за сборную Канады и становился лучшим бомбардиром Золотого Кубка КОНКАКАФ.

По слухам, трансфер канадского таланта обошелся "Баварии" в 12 миллионов долларов.

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