"Бавария" объявила о трансфере Бенжамена Павара

"Бавария" объявила о трансфере защитника "Штутгарта" Бенжамена Павара.

Как сообщил спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич, 22-летний француз поставил подпись под контрактом, рассчитанным до 2024 года.

Сумма сделки составила 35 миллионов евро. Победитель ЧМ-2018 присоединится к "Рекордмастер" 1 июля.

Павар выступал за "Штутгарт" с августа 2016 года, сыграл 71 матч и забил 2 гола. Ранее защищал цвета "Лилля". За сборную Франции сыграл 18 матчей и забил 1 гол.

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