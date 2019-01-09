"Бавария" объявила о трансфере Бенжамена Павара

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"Бавария" объявила о трансфере Бенжамена Павара

"Бавария" объявила о трансфере защитника "Штутгарта" Бенжамена Павара.

Как сообщил спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич, 22-летний француз поставил подпись под контрактом, рассчитанным до 2024 года.

Сумма сделки составила 35 миллионов евро. Победитель ЧМ-2018 присоединится к "Рекордмастер" 1 июля.

Павар выступал за "Штутгарт" с августа 2016 года, сыграл 71 матч и забил 2 гола. Ранее защищал цвета "Лилля". За сборную Франции сыграл 18 матчей и забил 1 гол.

Не пропустите: "Бавария" в очередной раз сделала предложение "Челси" по переходу 18-летнего форварда. | http://soccernews.ru

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Mutaloff
Mutaloff

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