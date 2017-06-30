"Бавария" объявила о трансфере Гаудино в "Кьево"

Мюнхенская "Бавария" на своём официальном сайте подтвердила переход хавбека Джанлуки Гаудино в "Кьево".

Сумма трансфера составила 50 тысяч евро. 20-летний футболист заключил с итальянским клубом контракт до лета 2021 года.

Гаудино является воспитанником "Баварии", за основную команду "Рекордмастер" выступал с 2014 года, сыграл 11 матчей. Сдавался в аренду "Санкт-Галлену".

Не пропустите: Президент "Баварии": "Я бы дал Санчешу еще один год". | http://soccernews.ru