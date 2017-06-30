"Бавария" объявила о трансфере Гаудино в "Кьево"

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"Бавария" объявила о трансфере Гаудино в "Кьево"

Мюнхенская "Бавария" на своём официальном сайте подтвердила переход хавбека Джанлуки Гаудино в "Кьево".

Сумма трансфера составила 50 тысяч евро. 20-летний футболист заключил с итальянским клубом контракт до лета 2021 года.

Гаудино является воспитанником "Баварии", за основную команду "Рекордмастер" выступал с 2014 года, сыграл 11 матчей. Сдавался в аренду "Санкт-Галлену".

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