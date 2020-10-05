"Бавария" объявила о трансфере игрока "Марселя" Сарра
Защитник "Марселя" Боуны Сарр стал игроком "Баварии". Об этом сообщается на официальном сайте немецкого клуба.
Сообщается, что сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Соглашение сторон рассчитано до 2024 года.
Сарр был куплен "Марселем" у "Метца" летом 2015 года за 2 млн евро.
А еще: "Лион" в большинстве не смог обыграть "Марсель"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20