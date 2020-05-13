"Бавария" объявила о трансфере нападающего "Хоффенхайма"

Теги бавария мюнхенхоффенхаймтрансферы

"Бавария" объявила о трансфере нападающего "Хоффенхайма"

Форвард "Хоффенхайма" Арминдо Зиба стал игроком "Баварии".

Как сообщает сайт клуба, 17-летний нападающий юношеской сборной Германии поставил подпись под трехлетним соглашением.

Известно, что Зиба будет выступать за "Баварию" U-19. В этом сезоне он провел 15 игр, в которых забил 10 голов и отдал пять ассистов.

После 25 туров "Бавария" лидирует в Бундеслиге, опережая "Боруссию" на 4 очка.

Читайте также: "Бавария" и Нойер не могут прийти к соглашению по контракту. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Андре Шюррле больше не сыграет за "Спартак"

Андре Шюррле больше не сыграет за "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 25 55
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 25 51
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 25 50
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 25 49
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 25 47
6 Шальке Шальке 25 37
7 Вольфсбург Вольфсбург 25 36
8 Фрайбург Фрайбург 25 36
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 25 35
10 Кельн Кельн 25 32
11 Унион Берлин Унион Берлин 25 30
12 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 24 28
13 Герта Герта 25 28
14 Аугсбург Аугсбург 25 27
15 Майнц 05 Майнц 05 25 26
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 25 22
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 24 18
18 Падерборн Падерборн 25 16
Полная таблица

топ-5 тегов