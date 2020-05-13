"Бавария" объявила о трансфере нападающего "Хоффенхайма"
Форвард "Хоффенхайма" Арминдо Зиба стал игроком "Баварии".
Как сообщает сайт клуба, 17-летний нападающий юношеской сборной Германии поставил подпись под трехлетним соглашением.
Известно, что Зиба будет выступать за "Баварию" U-19. В этом сезоне он провел 15 игр, в которых забил 10 голов и отдал пять ассистов.
После 25 туров "Бавария" лидирует в Бундеслиге, опережая "Боруссию" на 4 очка.
Читайте также: "Бавария" и Нойер не могут прийти к соглашению по контракту. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Андре Шюррле больше не сыграет за "Спартак"
-
"Ливерпуль" нацелился на венгерского таланта
-
Приговор Кокорину и Мамаев отменен
-
"Ювентус" предложит "Манчестер Юнайтед" трех игроков в обмен на Погба
-
60 лет назад "Реал" выиграл пятую Лигу Чемпионов, забив семь голов в финале
-
Суд вынес решение по фанату, который ударил болельщика "Зенита"
-
Заразившийся коронавирусом Леонид Федун рассказал, когда его могут выписать из больницы
-
Легенды АПЛ выбрали лучшего обладателя "Золотого мяча" в истории
-
ФИФА не будет определять лучшего игрока мира по итогам 2020 года
-
Федун поблагодарил футболистов "Спартака" за поддержку
-
"Бавария" объявила о трансфере нападающего "Хоффенхайма"
-
"Барселона" выставила Семеду на трансфер из-за отказа продлевать контракт
-
"Тоттенхэм" нацелился на лучшего бомбардира Серии А
-
"Барселона" хочет договориться о трансфере Лаутаро Мартинеса до конца месяца
-
Медведев отреагировал на слухи о том, что "Милан" интересуется Дзюбой
-
"Динамо" хочет подписать двух воспитанников "Енисея"
-
Дзюба пошутил над Жирковым
-
2
"Барселона" достигла устного соглашения с Лаутаро Мартинесом
-
"Аэрофлот" прекратит сотрудничество с РФС
-
Торрес отказывается продлевать контракт с "Валенсией"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16