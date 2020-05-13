"Бавария" объявила о трансфере нападающего "Хоффенхайма"

Форвард "Хоффенхайма" Арминдо Зиба стал игроком "Баварии".

Как сообщает сайт клуба, 17-летний нападающий юношеской сборной Германии поставил подпись под трехлетним соглашением.

Известно, что Зиба будет выступать за "Баварию" U-19. В этом сезоне он провел 15 игр, в которых забил 10 голов и отдал пять ассистов.

После 25 туров "Бавария" лидирует в Бундеслиге, опережая "Боруссию" на 4 очка.

Читайте также: "Бавария" и Нойер не могут прийти к соглашению по контракту. | http://soccernews.ru