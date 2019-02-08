"Бавария" объявила о трансфере перспективного нападающего
"Бавария" на своём официальном сайте объявила о трансфере нападающего "Гамбурга" Янна-Фите Арпа.
Transfermarkt утверждает, что сумма сделки составила три миллиона евро. Футболист присоединится к мюнхенскому клубу летом 2019 или 2020 года.
Форвард сам примет решение, когда придёт время перебраться в "Баварию".
В текущем сезоне Арп сыграл за "Гамбург" 14 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
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