"Бавария" объявила о трансфере перспективного нападающего

"Бавария" на своём официальном сайте объявила о трансфере нападающего "Гамбурга" Янна-Фите Арпа.

Transfermarkt утверждает, что сумма сделки составила три миллиона евро. Футболист присоединится к мюнхенскому клубу летом 2019 или 2020 года.

Форвард сам примет решение, когда придёт время перебраться в "Баварию".

В текущем сезоне Арп сыграл за "Гамбург" 14 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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