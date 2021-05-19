"Бавария" объявила об уходе трех легендарных игроков

Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен

"Бавария" официально объявила о том, что Давид Алаба, Жером Боатенг и Хави Мартинес покинут команду по окончании этого сезона.

Мюнхенцы выпустили специальную коллекцию формы, посвященную уходу футболистов.

Давид Алаба в составе мюнхенцев завоевал 10 титулов чемпиона Германии, 6 Кубков и Суперкубков Германии, а также 2 Лиги Чемпионов.

Жером Боатенг выступая за "Баварию" 9 раз выирал чемпионат Германии, 5 Кубков и Суперкубков Германии и 2 Лиги Чемпионов.

Хави Мартинес за время выступлений в Германии завоевал 9 титулов Бундеслиги, 5 Кубков Германии, 4 Суперкубка страны и две Лиги Чемпионов.

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