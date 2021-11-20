"Бавария" сенсационно проиграла "Аугсбургу" в Бундеслиге

Теги бавария мюнхенаугсбургбундеслига

"Бавария" сенсационно проиграла "Аугсбургу" в БундеслигеФото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

"Бавария" на выезде сенсационно проиграла "Аугсбургу" в матче 12-го тура Бундеслиги.

"Аугсбург" - "Бавария" - 2:1

Голы: Педерсен, 23 - 1:0, Хан, 35 - 2:0, Левандовски, 38 - 2:1.

"Аугсбург" - Гикевич, Гумны, Гауэлеу, Оксфорд, Яго, Педерсен (Груэсо, 74), Калиджури (Фрамбергер, 58), Дорш (Моравек, 74), Майер, Хан (Йенсен, 82), Зекири (Кордова, 82).

"Бавария" - Нойер, Эрнандес, Упамекано, Павар (Ньянзу, 87), Ричардс (Дэвис, 52), Забитцер (Мусиала, 52), Горетцка, Гнабри, Мюллер, Левандовски, Сане (Шупо-Мотинг, 69).

Также не пропустите: Матч "Баварии" с "Барселоной" пройдет без зрителей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 19 ноября

Главные новости дня: 19 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов