"Бавария" сенсационно проиграла "Аугсбургу" в Бундеслиге
Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен
"Бавария" на выезде сенсационно проиграла "Аугсбургу" в матче 12-го тура Бундеслиги.
"Аугсбург" - "Бавария" - 2:1
Голы: Педерсен, 23 - 1:0, Хан, 35 - 2:0, Левандовски, 38 - 2:1.
"Аугсбург" - Гикевич, Гумны, Гауэлеу, Оксфорд, Яго, Педерсен (Груэсо, 74), Калиджури (Фрамбергер, 58), Дорш (Моравек, 74), Майер, Хан (Йенсен, 82), Зекири (Кордова, 82).
"Бавария" - Нойер, Эрнандес, Упамекано, Павар (Ньянзу, 87), Ричардс (Дэвис, 52), Забитцер (Мусиала, 52), Горетцка, Гнабри, Мюллер, Левандовски, Сане (Шупо-Мотинг, 69).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20