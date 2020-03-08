"Бавария" обыграла "Аугсбург" в специальной форме к 120-летию клуба

"Бавария" обыграла "Аугсбург" в матче 25-го тура Бундеслиги. Игроки мюнхенского клуба вышли на поле в специальной форме, созданной к 120-летию клуба.

Bayern Munich wear their commemorative 120th anniversary kit ⚪ #MiaSanMia pic.twitter.com/DyCApJQl9E — B/R Football (@brfootball) March 8, 2020

В составе победителей голами отметился Томас Мюллер и Леон Гарецка.

"Бавария" с 55 баллами занимает 1 место в турнирной таблице. "Аугсбург" с 27 баллами занимает 14 место.

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