"Бавария" обыграла "Айнтрахт" и вышла в финал Кубка Германии
В полуфинальном матче Кубка Германии "Бавария" одержала победу над "Айнтрахтом".
Таким образом, мюнхенский клуб прошел в финал турнира, где сыграет против "Байера".
"Бавария" - "Айнтрахт" 2:1
Голы: Перишич, 14 - 1:0, да Кошта, 69 - 1:1, Левандовски, 74 - 2:1
"Бавария": Нойер, Алаба, Боатенг, Павар, Киммих, Горетцка (Мартинес, 86), Дэвис, Коман (Алькантара, 61), Перишич (Люка Эрнандес, 61), Левандовски, Мюллер.
"Айнтрахт": Трапп, Туре (да Кошта, 66), Абраам, Ндика, Чендлер, Роде, Ильзанкер (Торро, 77), Гачинович (Камада, 66), Кор (Дост, 77), Хинтереггер, Андре Силва.
Читайте также: "Байер" разгромил "Саарбрюккен" и вышел в финал Кубка Германии. | http://soccernews.ru
главное
-
Определились претенденты на звание лучшего футболиста Бундеслиги в мае
-
"Локомотив" объявил состав тренерского штаба Марко Николича
-
Don Balon: Роналду может вернуться в "Реал"
-
Гендиректор "Зенита" высказался по поводу ситуации с контрактом Юрия Жиркова
-
Розыгрыш Лиги Европы может быть завершен в Германии
Лента новостей
-
Конте просит "Интер" подписать Вертонгена
-
Гиггз рассказал о конфликте с Роналду из-за кока-колы
-
В CAS заявили, когда будет вынесено решение по апелляции "Манчестер Сити" на отстранение от еврокубков
-
"Ювентус" все еще интересуется Доннаруммой
-
"Боруссия" не собирается снижать стоимость Санчо
-
"Бавария" обыграла "Айнтрахт" и вышла в финал Кубка Германии
-
Помощник Сёмина прокомментировал свой уход из "Локомотива"
-
ПСЖ намерен перехватить главную трансферную цель "Реала"
-
Футболисты "Локомотива" вылечились от коронавируса
-
2
"Наполи" лидирует в борьбе за Бога
-
АПЛ представила результаты очередного тестирования на коронавирус
-
Определились претенденты на звание лучшего футболиста Бундеслиги в мае
-
Два клуба РПЛ поборются за Деспотовича
-
"Локомотив" объявил состав тренерского штаба Марко Николича
-
Лигу Европы могут доиграть в одном из немецких городов
-
Don Balon: Роналду может вернуться в "Реал"
-
"Манчестер Юнайтед" заинтересован в хавбеке "Баварии"
-
Экс-игрок ЦСКА высказался о возможном возвращении Вагнера Лава
-
Жена Мамаева: "С Пашей мы даже дерёмся, но для нас это нормально"
-
Экс-голкипер ЦСКА перебрался в минское "Динамо"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|30
|70
|2
|Боруссия Дортмунд
|30
|63
|3
|РБ Лейпциг
|30
|59
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|30
|56
|5
|Байер Леверкузен
|30
|56
|6
|Вольфсбург
|30
|45
|7
|Хоффенхайм
|30
|43
|8
|Фрайбург
|30
|41
|9
|Герта
|30
|38
|10
|Шальке
|30
|38
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|30
|35
|12
|Кельн
|30
|35
|13
|Аугсбург
|30
|32
|14
|Унион Берлин
|30
|32
|15
|Майнц 05
|30
|31
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|30
|28
|17
|Вердер Бремен
|30
|25
|18
|Падерборн
|30
|20