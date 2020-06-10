"Бавария" обыграла "Айнтрахт" и вышла в финал Кубка Германии

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"Бавария" обыграла "Айнтрахт" и вышла в финал Кубка Германии

В полуфинальном матче Кубка Германии "Бавария" одержала победу над "Айнтрахтом".

Таким образом, мюнхенский клуб прошел в финал турнира, где сыграет против "Байера".

"Бавария" - "Айнтрахт" 2:1

Голы: Перишич, 14 - 1:0, да Кошта, 69 - 1:1, Левандовски, 74 - 2:1

"Бавария": Нойер, Алаба, Боатенг, Павар, Киммих, Горетцка (Мартинес, 86), Дэвис, Коман (Алькантара, 61), Перишич (Люка Эрнандес, 61), Левандовски, Мюллер.

"Айнтрахт": Трапп, Туре (да Кошта, 66), Абраам, Ндика, Чендлер, Роде, Ильзанкер (Торро, 77), Гачинович (Камада, 66), Кор (Дост, 77), Хинтереггер, Андре Силва.

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 30 63
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 30 59
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 30 56
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 30 56
6 Вольфсбург Вольфсбург 30 45
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 30 43
8 Фрайбург Фрайбург 30 41
9 Герта Герта 30 38
10 Шальке Шальке 30 38
11 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 30 35
12 Кельн Кельн 30 35
13 Аугсбург Аугсбург 30 32
14 Унион Берлин Унион Берлин 30 32
15 Майнц 05 Майнц 05 30 31
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 30 28
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