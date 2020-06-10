"Бавария" обыграла "Айнтрахт" и вышла в финал Кубка Германии

В полуфинальном матче Кубка Германии "Бавария" одержала победу над "Айнтрахтом".

Таким образом, мюнхенский клуб прошел в финал турнира, где сыграет против "Байера".

"Бавария" - "Айнтрахт" 2:1

Голы: Перишич, 14 - 1:0, да Кошта, 69 - 1:1, Левандовски, 74 - 2:1

"Бавария": Нойер, Алаба, Боатенг, Павар, Киммих, Горетцка (Мартинес, 86), Дэвис, Коман (Алькантара, 61), Перишич (Люка Эрнандес, 61), Левандовски, Мюллер.

"Айнтрахт": Трапп, Туре (да Кошта, 66), Абраам, Ндика, Чендлер, Роде, Ильзанкер (Торро, 77), Гачинович (Камада, 66), Кор (Дост, 77), Хинтереггер, Андре Силва.

Читайте также: "Байер" разгромил "Саарбрюккен" и вышел в финал Кубка Германии. | http://soccernews.ru