"Бавария" обыграла "Байер" в Леверкузене

В первом матче года в немецкой Бундеслиге "Байер" встретился с "Баварией". "Фармацевты" в текущем сезоне еще не проигрывали дома, мюнхенский клуб, в свою очередь, имел длительную победную серию после назначения на пост главного тренера Юпа Хайнкеса. Чья-то серия сегодня должна была прерваться.

Начало матча прошло в очень спокойном темпе, ни одна из команд не форсировала события, нельзя было сказать, что кто-то владел преимуществом, не было даже попыток удара по воротам. Первый опасный момент возник лишь в середине тайма, когда Кор замыкал на дальней штанге подачу с углового, но с выгодной позиции пробил мимо ворот. Через некоторое время "Бавария" ответила своим угловым, и Хави Мартинес показал своему сопернику, как нужно реализовывать моменты со стандартных положений. Роббен навесил от угла поля, Видаль оказался первым на мяче и делал скидку во вратарскую, там игровой снаряд попал в игрока "Байера" и отлетел к Мартинесу, который вколотил его в сетку с нескольких метров.

"Бавария" провела еще несколько атак, которые завершались ударами по воротам, но в большинстве случаев мяч летел на трибуны, Лено в игру практически не вступал. Ульрайх же и вовсе отдыхал в "рамке", "Байер" не нанес в первом тайме ни одного удара в створ.

Во втором тайме хозяева активизировались и практически сразу же проверили на прочность каркас ворот "Баварии". Бэйли мощно пробил по воротам и попал в перекладину. Через минуту уже Мюллер пробивал из-за штрафной, но мяч разминулся с воротами. Затем "Байер" провалился в обороне, подарив шанс Рибери, а тот "фармацевтов" не простил. Хозяева оставили француза одного на левом фланге, тот получил пас от Родригеса и отправил мяч в сетку.

"Байер" почувствовал, что терять уже нечего и пошел вперед большими силами, самым активным у команды из Леверкузена был Фолланд, он сначала не сумел попасть в створ из неплохой позиции, но на 70 минуте ему помог рикошет от Зюле, от защитника мяч влетел в ворота Ульрайха. "Байер" бросился вырывать ничью. Удар Хаверца на угловой отбил Ульрайх, а Бэйли едва не попал в девятку. Хозяева свои моменты не реализовали, а "Бавария" на это ответила голом на 90 минуте. Родригес заработал штрафной и сам же наказал соперника за грубость, поставив эффектную точку в этой игре.

"Байер" – "Бавария" 1:3

Голы: Мартинес, 32 – 0:1; Рибери, 60 – 0:2; Фолланд, 70 – 1:2; Родригес, 90 – 1:3

"Байер": Лено, Та, Венделл, Свен Бендер, Ларс Бендер, Бэйли, Брандт (Мехмеди, 76), Хавец, Кор (Аларио, 65), Беллараби (Хенрикс, 61), Фолланд.

"Бавария": Ульрайх, Рафинья, Боатенг, Зюле, Алаба, Хави Мартинес, Видаль, Роббен (Коман, 66), Хамес Родригес, Рибери (Вагнер, 79), Мюллер (Толиссо, 90).

Вячеслав Горбачев

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