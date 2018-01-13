"Бавария" обыграла "Байер" в Леверкузене
В первом матче года в немецкой Бундеслиге "Байер" встретился с "Баварией". "Фармацевты" в текущем сезоне еще не проигрывали дома, мюнхенский клуб, в свою очередь, имел длительную победную серию после назначения на пост главного тренера Юпа Хайнкеса. Чья-то серия сегодня должна была прерваться.
Начало матча прошло в очень спокойном темпе, ни одна из команд не форсировала события, нельзя было сказать, что кто-то владел преимуществом, не было даже попыток удара по воротам. Первый опасный момент возник лишь в середине тайма, когда Кор замыкал на дальней штанге подачу с углового, но с выгодной позиции пробил мимо ворот. Через некоторое время "Бавария" ответила своим угловым, и Хави Мартинес показал своему сопернику, как нужно реализовывать моменты со стандартных положений. Роббен навесил от угла поля, Видаль оказался первым на мяче и делал скидку во вратарскую, там игровой снаряд попал в игрока "Байера" и отлетел к Мартинесу, который вколотил его в сетку с нескольких метров.
"Бавария" провела еще несколько атак, которые завершались ударами по воротам, но в большинстве случаев мяч летел на трибуны, Лено в игру практически не вступал. Ульрайх же и вовсе отдыхал в "рамке", "Байер" не нанес в первом тайме ни одного удара в створ.
Во втором тайме хозяева активизировались и практически сразу же проверили на прочность каркас ворот "Баварии". Бэйли мощно пробил по воротам и попал в перекладину. Через минуту уже Мюллер пробивал из-за штрафной, но мяч разминулся с воротами. Затем "Байер" провалился в обороне, подарив шанс Рибери, а тот "фармацевтов" не простил. Хозяева оставили француза одного на левом фланге, тот получил пас от Родригеса и отправил мяч в сетку.
"Байер" почувствовал, что терять уже нечего и пошел вперед большими силами, самым активным у команды из Леверкузена был Фолланд, он сначала не сумел попасть в створ из неплохой позиции, но на 70 минуте ему помог рикошет от Зюле, от защитника мяч влетел в ворота Ульрайха. "Байер" бросился вырывать ничью. Удар Хаверца на угловой отбил Ульрайх, а Бэйли едва не попал в девятку. Хозяева свои моменты не реализовали, а "Бавария" на это ответила голом на 90 минуте. Родригес заработал штрафной и сам же наказал соперника за грубость, поставив эффектную точку в этой игре.
"Байер" – "Бавария" 1:3
Голы: Мартинес, 32 – 0:1; Рибери, 60 – 0:2; Фолланд, 70 – 1:2; Родригес, 90 – 1:3
"Байер": Лено, Та, Венделл, Свен Бендер, Ларс Бендер, Бэйли, Брандт (Мехмеди, 76), Хавец, Кор (Аларио, 65), Беллараби (Хенрикс, 61), Фолланд.
"Бавария": Ульрайх, Рафинья, Боатенг, Зюле, Алаба, Хави Мартинес, Видаль, Роббен (Коман, 66), Хамес Родригес, Рибери (Вагнер, 79), Мюллер (Толиссо, 90).
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|17
|41
|2
|Шальке
|17
|30
|3
|Боруссия Дортмунд
|17
|28
|4
|Байер Леверкузен
|17
|28
|5
|РБ Лейпциг
|17
|28
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|28
|7
|Хоффенхайм
|17
|26
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|26
|9
|Аугсбург
|17
|24
|10
|Герта
|17
|24
|11
|Ганновер 96
|17
|23
|12
|Вольфсбург
|17
|19
|13
|Фрайбург
|17
|19
|14
|Штутгарт
|17
|17
|15
|Майнц 05
|17
|17
|16
|Вердер Бремен
|17
|15
|17
|Гамбург
|17
|15
|18
|Кельн
|17
|6