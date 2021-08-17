"Бавария" обыграла "Боруссию" Дортмунд в матче за Суперкубок Германии

1 Теги бавария мюнхенборуссия дортмунд

"Бавария" обыграла "Боруссию" Дортмунд в матче за Суперкубок ГерманииФото: твиттер "Баварии"

В игре за Суперкубок Германии "Бавария" одержала победу над дортмундской "Боруссией".

Таким образом, "Бавария" стала 9-кратным победителем турнира.

"Боруссия" Д - "Бавария" 1:3

Голы: Левандовски, 41 - 0:1, Мюллер, 49 - 0:2, Ройс, 64 - 1:2, Левандовски, 74 - 1:3

"Боруссия" Д: Кобель, Пасслак (Вольф, 84), Шульц, Аканджи, Беллингем (Рейньер, 84), Витцель, Дауд, Рейна (Pašalić, 78), Ройс, Мукоко (Мален, 58), Холанд.

"Бавария": Нойер, Станишич (Сарр, 87), Упамекано, Дэвис, Зюле, Горетцка, Киммих, Мюллер (Мусиала, 73), Коман (Сане, 49), Левандовски (Шупо-Мотинг, 88), Гнабри (Толиссо, 73).  

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1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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