"Бавария" обыграла "Боруссию" Дортмунд в матче за Суперкубок Германии

Фото: твиттер "Баварии"

В игре за Суперкубок Германии "Бавария" одержала победу над дортмундской "Боруссией".

Таким образом, "Бавария" стала 9-кратным победителем турнира.

"Боруссия" Д - "Бавария" 1:3

Голы: Левандовски, 41 - 0:1, Мюллер, 49 - 0:2, Ройс, 64 - 1:2, Левандовски, 74 - 1:3

"Боруссия" Д: Кобель, Пасслак (Вольф, 84), Шульц, Аканджи, Беллингем (Рейньер, 84), Витцель, Дауд, Рейна (Pašalić, 78), Ройс, Мукоко (Мален, 58), Холанд.

"Бавария": Нойер, Станишич (Сарр, 87), Упамекано, Дэвис, Зюле, Горетцка, Киммих, Мюллер (Мусиала, 73), Коман (Сане, 49), Левандовски (Шупо-Мотинг, 88), Гнабри (Толиссо, 73).

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