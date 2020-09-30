"Бавария" обыграла "Боруссию" и завоевала Суперкубок Германии

"Бавария" обыграла дортмундскую "Боруссию" в матче за Суперкубок Германии.

"Бавария" - "Боруссия" - 3:2

Голы: Толиссо, 18 - 1:0, Мюллер, 32 - 2:0, Брандт, 39 - 2:1, Холанд, 55 - 2:2, Киммих, 82 - 3:2

"Бавария": Нойер, Зюле, Павар (Ричардс, 76), Дэвис, Люка Эрнандес, Толиссо, Киммих, Коман (Гнабри, 54), Хави Мартинес (Мусиала, 84), Мюллер, Левандовски (Зиркзее, 83).

"Боруссия Д": Хитц, Менье (Шульц, 67), Хуммельс (Пишчек, 76), Аканджи, Пасслак, Брандт (Беллингем, 76), Джан, Дилэйни, Дауд, Ройс (Рейна, 72), Холанд (Рейньер, 68).

Таким образом, "Бавария" выиграла Суперкубок Германии в 8 раз.

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