"Бавария" обыграла "Боруссию" и завоевала Суперкубок Германии
"Бавария" обыграла дортмундскую "Боруссию" в матче за Суперкубок Германии.
"Бавария" - "Боруссия" - 3:2
Голы: Толиссо, 18 - 1:0, Мюллер, 32 - 2:0, Брандт, 39 - 2:1, Холанд, 55 - 2:2, Киммих, 82 - 3:2
"Бавария": Нойер, Зюле, Павар (Ричардс, 76), Дэвис, Люка Эрнандес, Толиссо, Киммих, Коман (Гнабри, 54), Хави Мартинес (Мусиала, 84), Мюллер, Левандовски (Зиркзее, 83).
"Боруссия Д": Хитц, Менье (Шульц, 67), Хуммельс (Пишчек, 76), Аканджи, Пасслак, Брандт (Беллингем, 76), Джан, Дилэйни, Дауд, Ройс (Рейна, 72), Холанд (Рейньер, 68).
Таким образом, "Бавария" выиграла Суперкубок Германии в 8 раз.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20