"Бавария" обыграла "Динамо" в Киеве

Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" на выезде обыграла киевское "Динамо" со счетом 2:1.

Победу немецкому клубу принесли голы Роберта Левандовски и Кингсли Комана. В составе хозяев отличился Денис Гармаш.

"Динамо" Киев, Украина – "Бавария" Германия - 1:2 (0:2)

Голы: Левандовски, 14 - 0:1, Коман, 42 - 0:2, Гармаш, 70 - 1:2

"Динамо": Бущан, Кендзера (Караваев, 76), Сирота, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, де Пена (Гармаш, 46), Цыганков, Шапаренко, Шкурин (Витиньо, 46).

"Бавария": Нойер, Павар, Эрнандес (Сарр, 46), Ньянзу (Тилльман, 85), Дэвис, Горетцка, Толиссо, Мюллер, Левандовски, Коман (Рока, 67), Сане (Ричардс, 88).

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