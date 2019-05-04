"Бавария" обыграла "Ганновер", а  менхенгладбахская "Боруссия" и "Хоффенхайм" поделили очки

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"Бавария" обыграла "Ганновер", а  менхенгладбахская "Боруссия" и "Хоффенхайм" поделили очки

"Бавария" обыграла "Ганновер" в домашнем матче 32-го тура Бундеслиги.

В составе победителей голами отметились Роберт Левандовски, Леон Горетцка и Франк Рибери. У "Ганновера" единственный мяч забил Жонатас, реализовав пенальти. 

"Бавария" - "Ганновер" - 3:1.

Голы: Левандовски, 27 - 0:1, Горетцка, 40 -2:0, Жонатас (пенальти), 51 - 2:1, Рибери, 83 - 3:1.

"Бавария": Ульрайх, Киммих, Зюле, Боатенг, Алаба (Рафинья, 88), Алькантара, Гнабри (Рибери, 71), Горетцка, Коман (Роббен, 86), Левандовски, Мюллер.

"Ганновер": Эссер, Антон, Тревизан (Виммер, 69), Альборноз, Остжолек, Харагути, Майна (Приб, 88), Уолас, Швеглер, Зорг, Вайдандт (Жонатас, 46).

В параллельном матче тура менхенгладбахская "Боруссия" и "Хоффенхайм" закончили результативной ничьей.

"Боруссия" - "Хоффенхайм" - 2:2

Голы: Кадержабек, 33 - 0:1, Гинтер, 72 - 1:1, Амири, 79 - 1:2, Дрмич, 84 - 2:2

"Боруссия М": Зоммер, Гинтер, Эльведи, Янчке (Байер, 46), Вендт, Нойхаус, Закария, Херрманн (Траоре, 46), Штробль (Дрмич, 82), Азар, Плеа.

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Пош (Адамс, 67), Фогт, Шульц, Демирбай, Гриллич, Бичакчич, Салаи (Нелсон, 85), Крамарич (Амири, 75), Бельфодиль.

"Бавария" с 74 баллами продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Германии, "Боруссия" от нее отстает на 6 очков. "Хоффенхайм" с 51 баллом располагается на 7 месте, а "Ганновер" занимает последнюю строчку.

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 31 69
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 65
4 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 31 54
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 31 51
6 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 31 51
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 31 50
8 Вольфсбург Вольфсбург 31 49
9 Вердер Бремен Вердер Бремен 31 46
10 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 31 40
11 Герта Герта 31 37
12 Майнц 05 Майнц 05 32 37
13 Фрайбург Фрайбург 31 32
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