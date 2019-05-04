"Бавария" обыграла "Ганновер", а менхенгладбахская "Боруссия" и "Хоффенхайм" поделили очки
"Бавария" обыграла "Ганновер" в домашнем матче 32-го тура Бундеслиги.
В составе победителей голами отметились Роберт Левандовски, Леон Горетцка и Франк Рибери. У "Ганновера" единственный мяч забил Жонатас, реализовав пенальти.
"Бавария" - "Ганновер" - 3:1.
Голы: Левандовски, 27 - 0:1, Горетцка, 40 -2:0, Жонатас (пенальти), 51 - 2:1, Рибери, 83 - 3:1.
"Бавария": Ульрайх, Киммих, Зюле, Боатенг, Алаба (Рафинья, 88), Алькантара, Гнабри (Рибери, 71), Горетцка, Коман (Роббен, 86), Левандовски, Мюллер.
"Ганновер": Эссер, Антон, Тревизан (Виммер, 69), Альборноз, Остжолек, Харагути, Майна (Приб, 88), Уолас, Швеглер, Зорг, Вайдандт (Жонатас, 46).
В параллельном матче тура менхенгладбахская "Боруссия" и "Хоффенхайм" закончили результативной ничьей.
"Боруссия" - "Хоффенхайм" - 2:2
Голы: Кадержабек, 33 - 0:1, Гинтер, 72 - 1:1, Амири, 79 - 1:2, Дрмич, 84 - 2:2
"Боруссия М": Зоммер, Гинтер, Эльведи, Янчке (Байер, 46), Вендт, Нойхаус, Закария, Херрманн (Траоре, 46), Штробль (Дрмич, 82), Азар, Плеа.
"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Пош (Адамс, 67), Фогт, Шульц, Демирбай, Гриллич, Бичакчич, Салаи (Нелсон, 85), Крамарич (Амири, 75), Бельфодиль.
"Бавария" с 74 баллами продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Германии, "Боруссия" от нее отстает на 6 очков. "Хоффенхайм" с 51 баллом располагается на 7 месте, а "Ганновер" занимает последнюю строчку.
Не пропустите: "Айнтрахт" отрицает наличие договорённости с "Реалом" по трансферу Йовича| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
ПСЖ с Неймаром не смог обыграть "Ниццу"
-
Роналду стал супергероем собственного комикса
-
"Эспаньол" - "Атлетико" - 3:0 (видеообзор матча 36-го тура Примеры)
-
Неймар забил в ПСЖ 50 голов в 57 матчах
-
Дриусси - о матче с "Ахматом": "Нам очень не хватало Артёма Дзюбы"
-
Дубль Иглесиаса помог "Эспаньолу" разгромить "Атлетико" (видео голов)
-
"Вест Хэм" в домашнем матче разгромил "Саутгемптон", а "Вулверхэмптон" обыграл "Фулхэм"
-
Семак: "Когда до цели рукой подать, любой команде тяжело себя перешагнуть"
-
"Герта" и "Вольфсбург" в домашних матчах обыграли своих соперников
-
"Бавария" обыграла "Ганновер", а менхенгладбахская "Боруссия" и "Хоффенхайм" поделили очки
-
"Ахмат" отобрал очки у "Зенита" в матче РПЛ
-
"Лацио" продлил контракт с бразильцем Лукасом Лейвой
-
2
Вратарь "Реала" может перейти в "Манчестер Юнайтед"
-
Фернандо: "Спартак" постарается попасть в Лигу Европы"
-
Хавбек "Борнмута" обошел Месси по числу голевых передач среди игроков топ-5 чемпионатов
-
"Селтик" в 50-й раз в истории стал чемпионом Шотландии
-
1
Зидан рассказал об изменениях в составе "Реала"
-
"Айнтрахт" отрицает наличие договорённости с "Реалом" по трансферу Йовича
-
Кононов прокомментировал победу "Спартака" над "Уралом"
-
Дзюба пропустит матч с "Ахматом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|31
|71
|2
|Боруссия Дортмунд
|31
|69
|3
|РБ Лейпциг
|32
|65
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|31
|54
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|31
|51
|6
|Байер Леверкузен
|31
|51
|7
|Хоффенхайм
|31
|50
|8
|Вольфсбург
|31
|49
|9
|Вердер Бремен
|31
|46
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|31
|40
|11
|Герта
|31
|37
|12
|Майнц 05
|32
|37
|13
|Фрайбург
|31
|32
|14
|Аугсбург
|31
|31
|15
|Шальке
|31
|30
|16
|Штутгарт
|31
|24
|17
|ФК Нюрнберг
|31
|19
|18
|Ганновер 96
|31
|18