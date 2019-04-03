"Бавария" обыграла "Хайденхайм" в 1/4 финала Кубка Германии

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"Бавария" обыграла "Хайденхайм" в 1/4 финала Кубка Германии

"Бавария" обыграла "Хайденхайм" в 1/4 финала Кубка Германии. Победный гол мюнхенцы забили на 84-й минуте с пенальти.

"Бавария" - "Хайденхайм" - 5:4

Голы: Горетцка, 12 - 1:0, Глатцель, 26 - 1:1, Шнаттерер, 39 - 1:2, Мюллер, 53 - 2:2, Левандовски, 56 - 3:2, Гнабри, 65 - 4:2, Глатцель, 74 - 4:3, Глатцель, 77(пенальти) - 4:4, Левандовски, 84 (пенальти) - 5:4.

"Бавария" - Ульрайх, Зюле, Рафинья (Коман, 46), Киммих, Хуммельс, Алькантара, Горетцка, Хамес, Гнабри, Рибери (Боатенг, 24), Мюллер.

"Хайденхайм: -  Мюллер, Беерманн, Майнка, Буш, Грисбек, Дорш (Файк, 52), Тойеркауф (Томалла, 73), Шнаттерер (Мультауп, 67), Андрих, Глатцель, Доведан.

Ранее в полуфинал Кубка Германии вышли "Гамбург" и "Лейпциг".

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