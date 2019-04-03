"Бавария" обыграла "Хайденхайм" в 1/4 финала Кубка Германии
"Бавария" обыграла "Хайденхайм" в 1/4 финала Кубка Германии. Победный гол мюнхенцы забили на 84-й минуте с пенальти.
"Бавария" - "Хайденхайм" - 5:4
Голы: Горетцка, 12 - 1:0, Глатцель, 26 - 1:1, Шнаттерер, 39 - 1:2, Мюллер, 53 - 2:2, Левандовски, 56 - 3:2, Гнабри, 65 - 4:2, Глатцель, 74 - 4:3, Глатцель, 77(пенальти) - 4:4, Левандовски, 84 (пенальти) - 5:4.
"Бавария" - Ульрайх, Зюле, Рафинья (Коман, 46), Киммих, Хуммельс, Алькантара, Горетцка, Хамес, Гнабри, Рибери (Боатенг, 24), Мюллер.
"Хайденхайм: - Мюллер, Беерманн, Майнка, Буш, Грисбек, Дорш (Файк, 52), Тойеркауф (Томалла, 73), Шнаттерер (Мультауп, 67), Андрих, Глатцель, Доведан.
Ранее в полуфинал Кубка Германии вышли "Гамбург" и "Лейпциг".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|27
|63
|2
|Бавария Мюнхен
|27
|61
|3
|РБ Лейпциг
|27
|52
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|27
|49
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|27
|47
|6
|Вердер Бремен
|27
|42
|7
|Байер Леверкузен
|27
|42
|8
|Вольфсбург
|27
|42
|9
|Хоффенхайм
|27
|41
|10
|Герта
|27
|35
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|27
|34
|12
|Фрайбург
|27
|32
|13
|Майнц 05
|27
|30
|14
|Шальке
|27
|26
|15
|Аугсбург
|27
|25
|16
|Штутгарт
|27
|20
|17
|ФК Нюрнберг
|27
|16
|18
|Ганновер 96
|27
|14