"Бавария" обыграла "Хоффенхайм" и вышла в 1/4 финала Кубка Германии
В рамках 1/8 финала Кубка Германии "Бавария" обыграла "Хоффенхайм".
"Бавария" - "Хоффенхайм" 4:3
Голы: Боатенг (аг), 8 - 0:1, Хюбнер (аг), 12 - 1:1, Мюллер, 20 - 2:1, Левандовски, 36 - 3:1, Левандовски, 80 - 4:1, Даббур, 82 - 4:2, Даббур, 90 - 4:3
"Бавария": Нойер, Алаба, Боатенг (Одриосола, 83), Павар, Киммих, Коутиньо, Дэвис, Толиссо, Гнабри, Левандовски (Зиркзее, 81), Мюллер (Кюизанс, 81).
"Хоффенхайм": Пентке, Хюбнер, Акпогума, Кадержабек, Нордтвейт, Гриллич (Лукас Рибейро, 71), Цубер, Бруун Ларсен (Баумгартнер, 71), Руди, Бебу (Даббур, 61), Крамарич.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|20
|42
|2
|РБ Лейпциг
|20
|41
|3
|Боруссия Дортмунд
|20
|39
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|20
|39
|5
|Байер Леверкузен
|20
|34
|6
|Шальке
|20
|34
|7
|Хоффенхайм
|20
|33
|8
|Фрайбург
|20
|29
|9
|Вольфсбург
|20
|27
|10
|Аугсбург
|20
|26
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|20
|25
|12
|Унион Берлин
|20
|23
|13
|Герта
|20
|23
|14
|Кельн
|20
|23
|15
|Майнц 05
|20
|18
|16
|Вердер Бремен
|20
|17
|17
|Фортуна Дюссельдорф
|20
|16
|18
|Падерборн
|20
|15