"Бавария" обыграла "Хоффенхайм" и вышла в 1/4 финала Кубка Германии

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"Бавария" обыграла "Хоффенхайм" и вышла в 1/4 финала Кубка Германии

В рамках 1/8 финала Кубка Германии "Бавария" обыграла "Хоффенхайм".

"Бавария" - "Хоффенхайм" 4:3

Голы: Боатенг (аг), 8 - 0:1, Хюбнер (аг), 12 - 1:1, Мюллер, 20 - 2:1, Левандовски, 36 - 3:1, Левандовски, 80 - 4:1, Даббур, 82 - 4:2, Даббур, 90 - 4:3

"Бавария": Нойер, Алаба, Боатенг (Одриосола, 83), Павар, Киммих, Коутиньо, Дэвис, Толиссо, Гнабри, Левандовски (Зиркзее, 81), Мюллер (Кюизанс, 81).

"Хоффенхайм": Пентке, Хюбнер, Акпогума, Кадержабек, Нордтвейт, Гриллич (Лукас Рибейро, 71), Цубер, Бруун Ларсен (Баумгартнер, 71), Руди, Бебу (Даббур, 61), Крамарич.

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4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 20 39
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 20 34
6 Шальке Шальке 20 34
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 20 33
8 Фрайбург Фрайбург 20 29
9 Вольфсбург Вольфсбург 20 27
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