"Бавария" обыграла ПСЖ и стала победителем Лиги Чемпионов

2 Теги псжбавария мюнхен

"Бавария" обыграла ПСЖ и стала победителем Лиги Чемпионов

"Бавария" обыграла ПСЖ и стала победителем Лиги Чемпионов.

Победный гол во второй половине матча забил хавбек немецкого клуба Кингсли Коман.

ПСЖ - "Бавария" - 0:1 (0:0)

Голы: Коман, 59 - 0:1

ПСЖ: Навас, Кимпембе, Керер, Тиаго Силва, Маркиньос, Эррера (Дракслер, 72), Паредес (Верратти, 65), Ди Мария (Шупо-Мотинг, 80), Бернат (Курзава, 80), Мбаппе, Неймар.

"Бавария": Нойер, Боатенг (Зюле, 25), Алаба, Киммих, Горетцка, Дэвис, Алькантара (Толиссо, 86), Коман (Перишич, 68), Гнабри (Коутиньо, 68), Левандовски, Мюллер.

Таким образом, "Бавария" в шестой раз в своей истории стала победителем Лиги Чемпионов.

А еще: ПСЖ нацелился на защитника "Баварии"| http://soccernews.ru
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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

На фото 4 Киммиха протиа Мбаппе)

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