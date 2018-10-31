"Бавария" обыграла "Редингхаузен" и вышла в 1/8 финала Кубка Германии

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"Бавария" обыграла "Редингхаузен" и вышла в 1/8 финала Кубка Германии

"Бавария" уверенно обыграла "Редингхаузен" в 1/16 финала Кубка Германии.

"Редингхаузен" - "Бавария" - 1:2.

Голы: Вагнер, 8 - 0:1, Мюллер, 13 (с пенальти) - 0:2, Мейер, 49 - 1:2. 

Нереализованный пенальти: Ренату Санчеш, 23. 

"Бавария": Нойер, Рафинья, Алаба, Зюле, Рибери (Шабани, 90), Хави Мартинес, Мюллер, Тиагу Алькантара (Гнабри, 75), Горецка (Киммих, 69), Ренату Санчеш, Вагнер.

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