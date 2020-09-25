"Бавария" обыграла "Севилью" и выиграла Суперкубок УЕФА

Теги бавария мюнхенсевилья

"Бавария" обыграла "Севилью" и выиграла Суперкубок УЕФА

"Бавария" в непростом матче обыграла "Севилью" во встрече за Суперкубок УЕФА.

Немецкий клуб добился победы в дополнительное время.

"Бавария" - "Севилья" - 2:1 (1:1)

Голы: Окампос, 13 (пенальти) - 0:1, Горецка, 34 - 1:1, Мартинес, 104 - 2:1

"Бавария": Нойер, Алаба, Люка Эрнандес (Хави Мартинес, 99), Павар, Зюле, Мюллер, Киммих, Гнабри, Горетцка (Дэвис, 99), Сане (Толиссо, 70), Левандовски.

"Севилья": Буну, Эскудеро, Кунде, Диего Карлос, Навас, Ракитич (Оливер Торрес, 56), Жордан (Васкес, 94), Сусо (Гудель, 73), Фернандо, Окампос, де Йонг (Эн-Несири, 56).

Таким образом, "Бавария" стала обладателем Суперкубка УЕФА.

Не пропустите: Нойер, Левандовски и Ракитич - в старте на матч Суперкубка УЕФА "Бавария" - "Севилья"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Милан" обыграл "Буде-Глимт" и вышел в следующий раунд Лиги Европы

"Милан" обыграл "Буде-Глимт" и вышел в следующий раунд Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов