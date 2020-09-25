"Бавария" обыграла "Севилью" и выиграла Суперкубок УЕФА
"Бавария" в непростом матче обыграла "Севилью" во встрече за Суперкубок УЕФА.
Немецкий клуб добился победы в дополнительное время.
"Бавария" - "Севилья" - 2:1 (1:1)
Голы: Окампос, 13 (пенальти) - 0:1, Горецка, 34 - 1:1, Мартинес, 104 - 2:1
"Бавария": Нойер, Алаба, Люка Эрнандес (Хави Мартинес, 99), Павар, Зюле, Мюллер, Киммих, Гнабри, Горетцка (Дэвис, 99), Сане (Толиссо, 70), Левандовски.
"Севилья": Буну, Эскудеро, Кунде, Диего Карлос, Навас, Ракитич (Оливер Торрес, 56), Жордан (Васкес, 94), Сусо (Гудель, 73), Фернандо, Окампос, де Йонг (Эн-Несири, 56).
Таким образом, "Бавария" стала обладателем Суперкубка УЕФА.
Не пропустите: Нойер, Левандовски и Ракитич - в старте на матч Суперкубка УЕФА "Бавария" - "Севилья"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20