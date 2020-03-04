"Бавария" обыграла "Шальке" и вышла в полуфинал Кубка Германии

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"Бавария" обыграла "Шальке" и вышла в полуфинал Кубка Германии

"Бавария" обыграла "Шальке" в четвертьфинале Кубка Германии.

В составе победителей голом отметился Йозуа Киммих.

"Шальке" - "Бавария" - 0:1

Голы: Киммих, 40 - 0:1

"Шальке": Шуберт, Очипка, Настасич, Беккер (Грегорич, 87), Кенни, Бужеляб (Раман, 64), Маккенни, Матондо (Кутуджу, 83), Шопф, Тодибо, Бургшталлер.

"Бавария": Нойер, Алаба, Павар, Киммих, Дэвис, Коутиньо, Горетцка, Алькантара, Гнабри, Толиссо (Зиркзее, 85), Мюллер.

Таким образом, "Бавария" вышла в полуфинал Кубка Германии.

А еще: Клуб из 4-го дивизиона "Саарбрюкен" обыграл "Фортуну" в 1/4 финала Кубка Германии | http://soccernews.ru
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Комментарии

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