"Бавария" обыграла "Тоттенхэм" в Лиге Чемпионов

В матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов мюнхенская "Бавария" на своем поле обыграла "Тоттенхэм" со счетом 3:1. Победу немецкому клубу принесли голы Комана, Мюллера и Коутиньо. В составе гостей отличился Сессеньон.

В другом матче "Олимпиакос" с минимальным счетом переиграл "Црвену Звезду".

"Бавария" и "Тоттенхэм" вышли в плей-офф Лиги Чемпионов, "Олимпиакос" сыграет в Лиге Европы.

"Бавария" Германия – "Тоттенхэм" Англия - 3:1 (2:1)

Голы: Коман, 14 - 1:0, Сессеньон, 20 - 1:1, Мюллер, 45 - 2:1, Коутиньо, 64 - 3:1

"Бавария": Нойер, Киммих, Павар, Боатенг, Алькантара, Перишич (Зиркзее, 86), Гнабри, Коутиньо, Коман (Мюллер, 27), Дэвис, Мартинес (Горетцка, 87).

"Тоттенхэм": Гассанига, Фойт, Уокер-Питерс, Алдервейрелд, Роуз, Сиссоко, Ло Чельсо (Скипп, 65), Дайер (Ваньяма, 81), Сессеньон, Лукас Моура (Сон Хын Мин, 65), Эриксен.

"Олимпиакос" Греция – "Црвена Звезда" Сербия - 1:0 (0:0)

Гол: Эль-Араби, 87 (с пенальти)

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